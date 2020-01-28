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Неисправное электрооборудование может стать причиной пожара

В Болхове загоревшаяся хозпостройка угрожала соседнему дому.


Сообщение о возгорании хозяйственной постройки на улице Ямской в городе Болхове на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило вчера в половине седьмого вечера. В результате пожара хозпостройка выгорела изнутри на площади 24 квадратных метра. От огня спасен рядом стоящий жилой дом. Предполагаемая причина пожара – неисправность электрооборудования. Размер ущерба устанавливается, пострадавших нет.

За прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали девять раз, из них три выезда – на ликвидацию пожара и шесть – на различные происшествия.


Орловское Информбюро
28 января 2020 года
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