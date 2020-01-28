В Орле решали, что делать с бездомными животными Сейчас беспризорных собак в областном центре насчитывается 2,5 тысячи. Нововведения в некоторые законодательные акты, касающиеся ответственного обращения с животными без владельцев, вступили в силу с начала этого года. И первое требование, предъявляемое регионам, - наличие муниципального приюта. В Орле оно пока не выполнено. Кто виноват, и что делать? Ответы на эти вопросы за одним столом искали зоозащитники, представители власти и правоохранительных структур.





Представители власти, надзорных органов и зоозащитники собрались за круглым столом, чтобы вместе обсудить новые положения в законе и механизмы их реализации. По новым правилам отлов теперь должен производиться только с видео съемкой, и ответственность за жизнь животных несет владелец приюта. Он обязан не только кормить четвероногих, но и проводить все необходимые процедуры: осмотр, карантин, маркировка, стерилизация. Через 28 дней животных выпускают в те же места, откуда они были взяты. Но остается главный вопрос, который задают зоозащитники - где же этот муниципальный приют? Пока бездомным животным помогают небезразличные люди.



К примеру, в Болотово на территории частного приюта находится полсотни собак. А вот в Звягинках 65 животных вернули на улицы - контракт на содержание закончился. Правда, все вернувшиеся в среду обитания животные стерилизованы и привиты - об этом свидетельствуют белые чипы с лазерной насечкой. Однако зоозащитников такая ситуация не устраивает. И хотя очередные торги за контракт на бюджетное содержание животных пройдут в феврале, о муниципальном приюте никто не говорит.



Дато Папуашвили, зоозащитник: «По факту приют должен был стоять уже 1 января 2020 года. Целый 2019 год был на подготовку. Все тянулось, пришел 20-й год, и оказалось, что ничего нет. И если сейчас будем говорить: «Давайте ловить животных и использовать Болотово», то мы будем ждать приют еще 5 лет».

На это представители власти ответили, что наша область не единственный регион, где возникла такая проблема. Вопрос упирается, прежде всего, в финансирование.



Дмитрий Бутусов, зампред правительства Орловской области по развитию агропромышленного комплекса: «Есть регионы побогаче, которые что-то сделали. Но не самые бедные регионы выходили в Госдуму с инициативой отложить введение этого федерального закона только в силу того, что они не успевают и не получается у них привести инфраструктуру в соответствии с требованиями».

Зоозащитники предлагают открыть приют на базе бывшего подсобного хозяйства «Спецавтобазы», где есть помещения для животных. Однако на это необходимо порядка 10 миллионов рублей. Пока планируют остановиться на приюте в Болотово, куда могут принять дополнительно только 20 собак, но на улицах хвостатых беспризорников - сотни.



Сейчас заботу о бездомных братьях наших меньших берут на себя волонтерские группы, которым тоже нужно помогать.



Денис Голозубов, зоозащитник: «В некоторых регионах существует адресная помощь тем гражданам и группам, которые за счет своих средств, сил, нервов занимаются этой проблемой, которые животных забирают с улицы, стерилизуют, вакцинируют, лечат и так далее».

Еще одно пожелание - создать информационный центр, где можно получить консультацию об обнаруженных на улице животных и дальнейших действиях.





Татьяна Тимохина

28 января 2020 года



