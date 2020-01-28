В Орле подвели итоги областного конкурса детского рисунка «Охрана труда глазами детей» На суд жюри была представлена 221 творческая работа.





Конкурс проводился впервые. Принять участие в нем и рассказать о правилах безопасности могли мальчишки и девчонки в двух возрастных категориях. В каждой - выбрали по три рисунка. Победителей наградили грамотами и набором для творчества. Организаторы надеются, что конкурс станет ежегодным.



Ирина Гаврилина, руководитель департамента соцзащиты Орловской области: «Было вообще удивительно, что дети современные, которые живут в мире гаджетов и интернета, об этом знают. Конечно, я понимаю, что здесь и участие родителей, и педагогических коллективов, и это замечательно, потому что на самом деле тема очень важная».





Юлия Опанасюк

28 января 2020 года



