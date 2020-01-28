Сотрудница орловской полиции Кристина Жукова завоевала серебро в ночной лыжной гонке Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.





Масштабные соревнования по лыжному спорту прошли в Тульской области и объединили порядка 200 участников из девяти регионов России. Гонка состоялась на лыжероллерной трассе имени двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Веденина.



Конкуренцию орловской спортсменке в категории от 16 до 29 лет составили более 140 участниц. В напряженной борьбе инспектор ПДН ОП №3 (по Северному району) УМВД России по городу Орлу лейтенант полиции Кристина Жукова завоевала второе место, показав на 12-километровой дистанции результат 42 минуты 45 секунд.



Кроме этого орловчанка стала седьмой в абсолютном зачете турнира.



Это не первый высокий результат орловской полицейской. К примеру, осенью прошлого года Кристина Жукова завоевала серебряную медаль на 15-километровой дистанции по трейлраннингу. Она прошла сложнейшую 15-километровую дистанцию по пересеченной местности за один час 34 минуты.





Орловское Информбюро

28 января 2020 года



