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Сотрудница орловской полиции Кристина Жукова завоевала серебро в ночной лыжной гонке

Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.


Масштабные соревнования по лыжному спорту прошли в Тульской области и объединили порядка 200 участников из девяти регионов России. Гонка состоялась на лыжероллерной трассе имени двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Веденина.

Конкуренцию орловской спортсменке в категории от 16 до 29 лет составили более 140 участниц. В напряженной борьбе инспектор ПДН ОП №3 (по Северному району) УМВД России по городу Орлу лейтенант полиции Кристина Жукова завоевала второе место, показав на 12-километровой дистанции результат 42 минуты 45 секунд.

Кроме этого орловчанка стала седьмой в абсолютном зачете турнира.

Это не первый высокий результат орловской полицейской. К примеру, осенью прошлого года Кристина Жукова завоевала серебряную медаль на 15-километровой дистанции по трейлраннингу. Она прошла сложнейшую 15-километровую дистанцию по пересеченной местности за один час 34 минуты.


Орловское Информбюро
28 января 2020 года
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