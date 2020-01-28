В Общественной палате Орловской области обсудили положения Послания Президента Федеральному Собранию и законодательные инициативы по изменению Конституции РФ

Основной темой повестки дня стали общественные слушания по проекту закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти».



Участники совещания также коснулись вопросов судебной системы, Конституционного Суда РФ, требований к должностным лицам и Президенту РФ. Особое внимание уделили теме прожиточного минимум и индексации пенсий.



В завершение мероприятия состоялось голосование, в результате которого все участники единогласно одобрили грядущие поправки, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

28 января 2020 года



