В ближайшем будущем реконструкция Орловского центра молодёжи «Полёт» должна возобновиться Проект сейчас проходит экспертизу. Предварительная цена работ и нового оборудования - 270 миллионов рублей. Напомним, учреждение простаивало несколько лет из-за капитального ремонта, начавшегося еще в 2013-м. Когда «Полёт» вновь распахнёт свои двери для орловцев - мы готовы рассказать уже сейчас.





Когда-то в центре «Полет» проводились фестивали, игры КВН, работали различные кружки и спортивные секции. Всё это после реконструкции должно вернуться. А закрытым на ремонт здание стоит уже семь лет. Текла кровля, потому необходимость в обновлении действительно была. Так как приближалось 450-летие областного центра, заказчики работ решили подойти к вопросу обстоятельно, и было принято решение сделать полную реконструкцию учреждения.



Как рассказала директор центра молодёжи «Полёт» Ирина Тинякова, строители смогли укрепить фундамент и одним слоем перекрыть кровлю. На этом работы закончились. Кровля перестала течь всего лишь на один год. На этом финансирование проекта остановилось. Подрядчик ушёл. Возобновить строительные работы сейчас пытается руководство учреждения и специалисты администрации губернатора. В ближайшее время они получат проект обновлённого центра молодёжи. Он сейчас на экспертизе.



Анна Тихомирова, начальник управления молодёжной политики администрации губернатора и правительства Орловской области: «Мы сразу же будем обращаться для предоставления средств из резервного фонда правительства. Пока ориентируемся на сумму 270 миллионов рублей. Возможно, будет незначительное изменение по результатам экспертизы».

В эту сумму также входит закупка новой аппаратуры, сценического оборудования, мебели и реквизита. Руководство учреждения надеется, что обновлённый центр молодёжи «Полёт» станет для сегодняшнего орловского студенчества пространством для интеграции - каким был для многих предыдущих поколений.





Антон Киселёв

28 января 2020 года



