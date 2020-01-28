В Орле 88-летняя труженица тыла Пелагея Ефимовна Федосова получила адресную помощь Орловские ветераны и труженики тыла начали получать федеральные выплаты, приуроченные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. А вместе с ними и подарки от администрации областного центра и бизнес-сообщества.





Несколько лет назад Пелагея Ефимовна практически потеряла слух, но благодаря подарку - новому слуховому аппарату - она сегодня смогла нормально пообщаться с гостями и родными. С нужными подарками до 9 мая городские власти побывают в гостях у всех ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Орле. Сегодня их чуть больше 200.



Екатерина Данилевская, заместитель главы администрации г. Орла: «Мы дойдём до каждого ветерана Великой Отечественной войны, узнаем их потребности и окажем посильную помощь в рамках празднования этого великого праздника».





Антон Киселёв

28 января 2020 года



