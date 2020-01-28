В орловских маршрутках появятся видеорегистраторы, развернутые в салон Тему обсудили сегодня на заседании профильного комитета горсовета.





Регистраторы должны фиксировать видео и звук того, что происходит в салоне, в том числе и поведение водителя. Храниться запись должна 1 месяц. Срок введения новшества - 1 марта.





Татьяна Напольских

28 января 2020 года



