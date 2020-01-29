В центре Орла ограничат движение транспорта Водителям, чей путь лежит через улицу Карачаевскую, с 1 февраля следует внимательнее выбирать маршрут.





В районе дома №14 идет строительство высотки и дорогу мимо объекта – перекроют. Проезда там не будет до 1 апреля.





Мария Семак

29 января 2020 года



