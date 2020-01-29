В Орле продолжаются матчи Ночной хоккейной лиги Сегодня на корте «Ледовой арены» микрорайона Зареченского сойдутся два основных претендента на победу в дивизионе «Любитель 40+».





Это команды «Метеор» и «Ледовая Арена». Матч начнется в 21:30. Вход на игру свободный. «Ледовая арена» возглавляет таблицу дивизиона «ветеранов». На счету команды после 10 матчей 30 очков. «Метеор» сыграл на две игры меньше и имеет 28 очков, сообщает «Орелспорт».





Орловское Информбюро

29 января 2020 года



