Почти 259 миллионов рублей направят на ремонт Орловского театра кукол Источник финансирования – областной бюджет. Здание планируют привести в порядок к 2022 году. Обновленный театр будет вмещать 250 зрителей.





Отметим, что Орловский кукольный театр – одно из старейших культурных учреждений города. Он начал работу в 1943 году, сразу же после освобождения Орла от оккупации. Сегодня театр кукол радует зрителей новыми премьерами и проектами. Недавно там начал работу «бэбби-театр» - рассчитанный на самых маленьких жителей региона. Представление для малышей разыгрывается в маленьком зале, где вместо кресел – мягкие подушки прямо на полу.





Мария Семак

29 января 2020 года



