Лучшим работникам региона – губернаторские премии По 10 000 рублей получат жители Орловщины, удостоенные наград областного правительства.





Денежные выплаты полагаются представителям самых разных профессий, обладающих званием «Почетный работник» - это специалисты в области промышленности, образования, строительства, энергетики здравоохранения и так далее. Полный список представлен на официальном сайте регионального правительства. Средства выделят из областной казны.





Мария Семак

29 января 2020 года



