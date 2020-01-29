Возле орловских водоемов появились временные спасательные посты Сотрудники МЧС организовали дежурство в местах зимней рыбалки.





Пункты наблюдения оснащены всеми необходимыми средствами спасения. Кроме того, проводится регулярная профилактическая работа и не только с теми, кто любит порыбачить на льду. Спасатели совместно с полицией регулярно патрулируют водные объекты, напоминают взрослым и детям о правилах безопасного поведения, раздают листовки с рекомендациями.





Мария Семак

29 января 2020 года



