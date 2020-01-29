Сегодня в Орле состоится очередное заседание по уголовному делу Федора Козина и Павла Клёнышева Дело рассматривают в Железнодорожном районном суде.





Напомним, по версии следствия, заместитель начальника полиции регионального УМВД по оперативной работе и экс-начальник БЭП Железнодорожного района запросили 4 миллиона с предпринимателя, обещая закрыть возбужденное против него уголовное дело. Кроме того, Федора Козина обвиняют в том, что при его содействии было похищено зерно с хлебной базы № 36 на сумму свыше 60 миллионов рублей. Предварительное следствие по делу длилось больше года, все это время подозреваемые содержались под стражей.





Мария Семак

29 января 2020 года



