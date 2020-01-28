Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».





- Седьмой год «Полета» - в аварийном режиме. Молодежный центр надеется выйти из «крутого пике» затянувшего ремонта.

Сколько нужно средств? Когда возобновятся работы?



- Вручение медалей - это не только праздник, но и повод - поговорить о дне сегодняшнем. Губернатор держал ответ перед ветеранами. Говорили - о самых острых проблемах.



- Помощь не на словах, а на деле. Сегодня 88-летняя орловчанка - труженица тыла получила в подарок необходимый медицинский прибор.



- Из-за строительства на 2 месяца в центре Орла ограничат автодвижение.



- Детский взгляд на взрослые проблемы. Впервые в регионе провели конкурс «Охрана труда - глазами детей». Прислано более 200 работ.



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Вести-Орёл

28 января 2020 года



