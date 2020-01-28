Привычные орловцам льготы за электронные проездные в транспорте сохраняются Сегодня этот вопрос обсудили на заседании профильного комитета по экономической политике и развитию предпринимательства Орловского горсовета.





Льгота распространяется на следующие категории граждан:



— пенсионеры, имеющие страховую пенсию по старости, зарегистрированные в городе Орле, не имеющие ежемесячной денежной выплаты из федерального или областного бюджетов;



— учащиеся очных отделений общеобразовательных и специальных учебных заведений, находящихся на территории города Орла;



— студенты очных отделений высших учебных заведений, находящихся на территории города Орла.



Стоимость проездного для них составит 450 рублей, но его действие будет ограничено 50 поездками. Если решение будет принято на ближайшем заседании, то оно будет действовать до 31 декабря 2020 года.



По информации замглавы администрации Игоря Краличева, компенсация льгот перевозчикам в сумме 30 млн рублей уже заложена в бюджете 2020 года, сообщает сайт Орловского горсовета.





Орловское Информбюро

28 января 2020 года



