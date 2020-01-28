Сегодня Андрей Клычков встретился с ветеранами Великой Отечественной войны Губернатор Орловской области поблагодарил ветеранов за героизм и вручил им юбилейные медали в честь 75-летия Победы.





На встрече присутствовали 20 ветеранов Великой Отечественной. Они говорили о том, что им пришлось пережить и о том, что их беспокоит сегодня. Ветераны задавали острые вопросы - от ремонта дороги, которая ведет к Кривцовскому мемориалу, до получения санаторных путевок. Был поднят вопрос и бесплатного проезда в городском транспорте. Как сообщил губернатор, им уже дано поручение разработать закон Орловской области об утверждении льготной категории, которой будет предоставляться бесплатный проезд.





Юлия Опанасюк

28 января 2020 года



