Отмечено снижение числа дорожных аварий на шести наиболее загруженных перекрестках Орла Как говорят в правительстве области, этого удалось достичь благодаря новым проектам организации движения.





Еще год назад аварий на этих участках было на 60% больше. Теперь их количество сократилось, в том числе и благодаря, например, добавлению полос для левого поворота на 1-ю Посадскую и на улицу Максима Горького при движении по улице 60-летия Октября. Помогла снижению количества ДТП и регулировка фаз светофоров на пересечении улиц Комсомольской и Розы Люксембург, а также устройство пешеходных переходов, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

28 января 2020 года



