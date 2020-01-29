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В Орловской области интернетом обеспечат 688 социально-значимых объектов

Губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с представителями АО «Объединенная ракетно-космическая корпорация».


Стороны обсудили вопросы оказания услуг связи в подключенных к сети Интернет социально-значимых объектах области и планы по дальнейшему исполнению государственного контракта с Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
 
Как отмечает информационный портал Орловской области, Объединенная ракетно-космическая корпорация реализует мероприятия регионального проекта «Информационная инфраструктура» по подключению и оказанию услуг доступа к сети Интернет социально-значимых объектов Орловской области.
 
Подключение осуществляется в рамках государственного контракта с Минкомсвязи РФ за счет средств федерального бюджета. В контракт вошли 688 социально-значимых объектов, в том числе образовательные учреждения, фельдшерско-акушерские пункты, органы местного самоуправления, пожарные части.
 
Контрактом предусмотрено поэтапное строительство линий связи: 2019 год – 179 объектов, 2020 год – 221 объект, 2021 год - 288 объектов.
Фото пресс-службы губернатора Орловской области



Орловское Информбюро
29 января 2020 года
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