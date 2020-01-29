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Молодой орловский фотограф отмечен золотым значком FIAP

Снимки Алексея Захарова не раз получали высокую оценку жюри на отечественных и зарубежных выставках. Но самой почетной наградой для него стал золотой значок Международной федерации фотографического искусства (FIAP). Организация включает в себя более 85 национальных ассоциаций, находящихся на пяти континентах.


Алексей Захаров не только самый молодой в мире член ассоциации FIAP, но и второй в России обладатель сразу трех значков, учрежденных этой организацией, - бронзового, серебряного и золотого. Последний он получил в декабре, а почта доставила его в Орел только на днях.
 
Андрей Сучков, фотограф, член FIAP: «Я очень надеюсь, что в недалеком будущем Алексей станет членом правления FIAP вообще, мне очень этого хочется».
 
Учителя Алексея Захарова можно понять - это радость и гордость за ученика. Теперь они давно на равных, сегодня заняты тем, что упаковывают и отправляют в разные города России и страны призы фотографам, которые приняли участие в конкурсе под патронажем FIAP - конкурс проводился у нас, в Орле, в нем приняли участие 300 фотографов. Алексей Захаров стал организатором этого салона, в таком качестве он выступил впервые.
 
Алексей активно осваивает профессию. В сентябре его выбрало жюри большого фотографического форума в Китае - он был приглашен в числе 10 других фотографов в Пекин, для того чтобы снять серию снимков этого удивительного города.
 
Молодой фотограф активно принимает участие в фотосалонах, которые проходят под патронажем FIAP по всему миру, у него уже огромный выставочный опыт. Для того чтобы стать обладателем одного фиаповского значка, нужно победить на шести выставок в разных странах. Считайте сами, сколько раз это получилось у Алексея. Его работы теперь известны во всем мире - от Норвегии и ЮАР до Китая и Македонии.



Эва Стасюлевич
29 января 2020 года
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