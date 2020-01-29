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Самыми активными участниками выставки «Разноцветная планета» стали ученики младших классов

«Разноцветная планета» - так называется экспозиция детского творчества, которая открылась в орловском выставочном центре «Ракурс». Авторы работ - воспитанники всех городских домов творчества.


Участие в конкурсе приняли 150 человек - в возрасте от 6 до 18 лет. Имена победителей назовут 27 числа. Это уже 21-я выставка «Разноцветная планета», и готовиться к ней юные художники и фотографы начали с февраля прошлого года.
 
В этом году работы оценивают по трем номинациям: изобразительное искусство, фотографическое искусство и видеотворчество.
 
Самыми активными оказались ученики младших классов. Пейзажи, портреты, иллюстрации к сказкам и литературным произведениям, огромное количество изображений животных. Не так давно юные художники принимали участие в международном конкурсе «Красная книга руками детей». Они представили более 100 рисунков. Лучшие из них и вошли в экспозицию «Разноцветная планета». Кроме того, на выставке можно увидеть работы, выполненные в технике сканограммы - это новое направление в фото искусстве, которое с каждым годом становиться все популярнее.



Татьяна Тимохина
29 января 2020 года
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