В Мценске горел частный дом

ЧП произошло в третьем часу ночи.

Пожарным сообщили о возгорании жилого дома на двух хозяев на улице Стрелецкая слобода города Мценска. В результате пожара выгорело деревянное потолочное перекрытие в районе дымоходной печи на площади два квадратных метра. Первый этаж закопчен по всей площади – 49 квадратных метров. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при использовании печного отопления. Размер ущерба устанавливается, пострадавших нет.

За прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали десять раз, из них два выезда – на ликвидацию пожаров и восемь – на различные происшествия.

Фото ГУ МЧС по Орловской области

