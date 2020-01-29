Орел прощается с праздником

Все новогодние украшения отправляют на хранение

Как сообщает сайт городской администрации, до конца этой недели новогоднее оборудование, которое украшало площадь Ленина и ул. Ленина (в районе гостиницы «Салют»), отправят на хранение.

Все демонтированные украшения — от гирлянд до торговых «домиков», — будут храниться на территории трех муниципальных предприятий: «Зеленстрой», «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла» и «Ритуально-обрядовые услуги г. Орла». За их сохранность отвечают сотрудники УКХ и предприятий непосредственно.

Каждый элемент накрыт плёнкой, чтобы не допустить скапливания пыли. Особенно ценное оборудование хранится под навесами и в помещении.

До конца зимы жителей и гостей Орла продолжат радовать «ёлочки» и светящиеся шары на ул. Ленина, а также инсталляции в районе Городского парка культуры и отдыха.