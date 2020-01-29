Теплая зима способствует прочистке канализации в Орле

Работа ведется, в том числе, и по обращениям граждан.

В Орле продолжается работа по прочистке ливневой канализации. Так, после обращения к главе администрации Орла Александра Муромскому в социальных сетях прочистили колодцы ливневой канализации на пересечении ул. Московская и ул. Герцена.

Это — один из десятков проблемных участков, постоянно требующих внимания. Как сообщает сайт городской администрации, работа выполнена оперативно, с применением насосов и промывающих установок.

Глава администрации Орла передал для работы ещё два адреса — на ул. Кузнецова и ул. Поселковой.

При этом Александр Муромский напомнил подчиненным, что не стоит ждать сигналов из соцсетей и средств массовой информации, а регулярно проводить рейды и чистить засорившиеся участки.