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Теплая зима способствует прочистке канализации в Орле

Работа ведется, в том числе, и по обращениям граждан.


В Орле продолжается работа по прочистке ливневой канализации. Так, после обращения к главе администрации Орла Александра Муромскому в социальных сетях прочистили колодцы ливневой канализации на пересечении ул. Московская и ул. Герцена.
 
Это — один из десятков проблемных участков, постоянно требующих внимания. Как сообщает сайт городской администрации, работа выполнена оперативно, с применением насосов и промывающих установок. 
 
Глава администрации Орла передал для работы ещё два адреса — на ул. Кузнецова и ул. Поселковой. 
 
При этом Александр Муромский напомнил подчиненным, что не стоит ждать сигналов из соцсетей и средств массовой информации, а регулярно проводить рейды и чистить засорившиеся участки.



Орловское Информбюро
29 января 2020 года
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