За Дружбой можно будет наблюдать в режиме онлайн и круглосуточно? Власти Орла рассматривают вопрос видеотрансляции, доступной орловцам в сети интернет. Такая информация прозвучала сегодня на еженедельной планерке в мэрии.





Сейчас на мосту Дружбы ведутся работы по устройству восьмой опоры, полностью демонтирован четвертый пролет, продолжается ремонт тротуаров. Отставания от графика новый подрядчик не допускает. Глава администрации города предложил вести онлайн трансляцию, чтобы жители могли следить за ходом капитального ремонта, как это было при предыдущем подрядчике.





Надежда Невматулина

29 января 2020 года



