среда 29.01.2020 15:01:35 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

В орловских тюрьмах и колониях-поселениях находятся почти 3500 тысячи осужденных

Сегодня в областном управлении Федеральной службы исполнения наказаний подвели итоги прошлого года и определились с ключевыми направлениями работы в 2020-м.


Сегодня в тюрьмах и колониях поселения нашего региона находятся почти 3500 тысячи осужденных. Половина спецконтингента - уроженцы Орловщины. Условия, в которых содержатся арестанты, в прошлом году проверялись шесть раз и были оценены как удовлетворительные.

Многие заключенные заняты на производствах, прибыль от продаж произведённой ими продукции в 2019 году составила 32 миллиона рублей.

Также вспомнили на заседании коллегии два инцидента, произошедших в прошлом июне в колонии строго режима №2 в Ливнах, где заключённые организовали «нережимное» застолье, а через неделю после этого один из осужденных устроил побег.

Владимир Волосевич, начальник УФСИН России по Орловской области: «Данное учреждение поставлено на особый контроль. Осуществляются более учащённые выезды руководителей и представителей всех служб в управление данного учреждения. На постоянной основе в данном учреждении находятся сотрудники ведущих служб - оперативно-режимный, воспитательный. Периодически осуществляются выезды руководителей этих подразделений».

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Очевидно, что большой объём задач был выполнен на очень высоком уровне. Но при этом имеются направления, которые требуют более внимательного, детального рассмотрения и контроля в рамках текущей деятельности - в период уже 2020 года».



Антон Киселёв
29 января 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.