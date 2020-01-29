В орловских тюрьмах и колониях-поселениях находятся почти 3500 тысячи осужденных Сегодня в областном управлении Федеральной службы исполнения наказаний подвели итоги прошлого года и определились с ключевыми направлениями работы в 2020-м.





Сегодня в тюрьмах и колониях поселения нашего региона находятся почти 3500 тысячи осужденных. Половина спецконтингента - уроженцы Орловщины. Условия, в которых содержатся арестанты, в прошлом году проверялись шесть раз и были оценены как удовлетворительные.



Многие заключенные заняты на производствах, прибыль от продаж произведённой ими продукции в 2019 году составила 32 миллиона рублей.



Также вспомнили на заседании коллегии два инцидента, произошедших в прошлом июне в колонии строго режима №2 в Ливнах, где заключённые организовали «нережимное» застолье, а через неделю после этого один из осужденных устроил побег.



Владимир Волосевич, начальник УФСИН России по Орловской области: «Данное учреждение поставлено на особый контроль. Осуществляются более учащённые выезды руководителей и представителей всех служб в управление данного учреждения. На постоянной основе в данном учреждении находятся сотрудники ведущих служб - оперативно-режимный, воспитательный. Периодически осуществляются выезды руководителей этих подразделений».

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Очевидно, что большой объём задач был выполнен на очень высоком уровне. Но при этом имеются направления, которые требуют более внимательного, детального рассмотрения и контроля в рамках текущей деятельности - в период уже 2020 года».





Антон Киселёв

29 января 2020 года



