В Орле злоумышленник резал колеса машин Правонарушение, произошедшее сегодня ночью на улице Раздольной, запечатлела камера видеонаблюдения.





На кадрах видно, как мужчина прокалывает колеса припаркованных около дома автомобилей. И делает это без разбора. В некоторых машинах сработала сигнализация, но злоумышленника это не смутило.



От владельцев поврежденных автомобилей поступило 8 заявлений. В УМВД нам сообщили, личность подозреваемого установлена. Это 32-х летний житель Ливен. Также полицейские установили, что он причастен еще к одному преступлению - он нанес ножевое ранение администратору бани, расположенной в Северном районе Орла и скрылся с места преступления. Подозреваемый задержан. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. А сотрудники полиции проводят проверку.





Надежда Невматулина

29 января 2020 года



