Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».





- Реконструкция моста Дружбы может выйти из тени. Власти предложили начать онлайн-трансляцию.



- Житель Ливен проколол колеса почти у десяти машин. А до этого чуть не убил орловчанку. Подробности нам рассказали в УМВД.



- Сегодня суд начал рассматривать по существу громкое коррупционное дело. Подробности - в нашем репортаже.



- Пейзажи, иллюстрации к сказкам и портреты животных Орловского края - на одной выставке. Что еще можно увидеть на «Разноцветной планете»?



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Вести-Орёл

29 января 2020 года



