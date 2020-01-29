На улице Васильевской в Орле установят дополнительные фонари. Наконец-то На этой улице участились случаи ДТП с участием пешеходов.





Вопрос рассмотрели сегодня на совещании в администрации города.

Специалисты управления коммунальным хозяйством Орла предложили установить над нерегулируемыми пешеходными переходами дополнительные фонари. Это позволит значительно снизить уровень аварийности на ул. Васильевской.



Глава городской администрации Александр Муромский поставил срок - три дня, сообщает сайт городской администрации.





Орловское Информбюро

29 января 2020 года



