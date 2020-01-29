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С нацпроектами Орловской области поможет Финансовый университет при Правительстве РФ

Вопросы сотрудничества правительства региона и Финансового университета рассмотрели 28 января.


Во встрече приняли участие заместители губернатора Орловской области Вадим Соколов и Вадим Тарасов и заместитель первого проректора по работе с органами власти и региональному развитию Павел Селезнев. В рабочих встречах также принял участие директор Орловского филиала Финансового университета Владимир Матвеев.

Стороны определили несколько направлений эффективного сотрудничества в целях экономического и социального развития Орловской области. Наиболее важным направлением взаимодействия является реализация национальных проектов на территории региона. Стороны обсудили возможность проведения анализа удовлетворенности населения реализацией нацпроектов в Орловской области.

В ходе встреч были намечены перспективы развития системы дополнительного профессионального образования в регионе с привлечением профессорско-преподавательского состава университета для обучения государственных и муниципальных служащих Орловской области. Также обсуждалось продолжение сотрудничества по обучению лиц предпенсионного возраста в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

Одним из наиболее приоритетных направлений работы филиала на 2020 год было обозначено привлечение как можно большего количества студентов филиала в качестве волонтеров при проведении научно-практических, спортивных, культурно-просветительских мероприятий регионального и федерального значения. В частности, речь шла о праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, 150-летия со дня рождения Ивана Бунина и 200-летнего юбилея Афанасия Фета, сообщает информационный портал Орловской области.


Орловское Информбюро
29 января 2020 года
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