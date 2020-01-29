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Подследственный Федор Козин виновным себя не признает

Сегодня Железнодорожный районный суд города Орла начал рассматривать по существу громкое уголовное дело Федора Козина и Павла Клёнышева. Замначальника полиции регионального УМВД и экс-начальника БЭП Железнодорожного райотдела обвиняют в коррупции.


Несмотря на широкий общественный резонанс данного уголовного дела, видеосъемку в процессе суд не разрешил. Мы надеемся, что на стадии приговора нам повезет больше. А пока телевизионщикам пришлось довольствоваться видео из судебных коридоров, где родные и близкие пытались подбодрить обвиняемых, пока тех под конвоем доставляли в зал суда.

Суть обвинений, предъявленных Козину и Клёнышеву, была известна задолго до начала процесса.

Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области: «Они обвиняются в получении взятки на общую сумму в два миллиона рублей за непривлечение к ответственности предпринимателя по имеющимся материалам в отношении последнего. Следствием установлено, что с февраля по ноябрь 2018 года Федор Козин осуществлял незаконное покровительство деятельности руководства акционерного общества «Орловская хлебная база № 36», которое мошенническим путем похитило зерно на сумму более 60 миллионов рублей».

Родные Федора Козина считают обвинения против главы семейства абсурдными.

Галина Козина, жена Ф Козина: «Как на тех показаниях, которые пять раз поменял этот мошенник и аферист, возбудилось уголовное дело?»

Евгений Козин, сын Ф. Козина: «Я знаю, как он относился к работе, как он относился к людям. Я знаю, что его незаконно, путем фабрикации и фальсификации, посадили в тюрьму».


В ходе эпизодической встречи на стадии предварительного следствия Федор Козин однозначно дал понять: виновным себя не признает.

Сергей Кутузов, адвокат Ф. Козина: «Надо отметить, что Козина Федора Александровича более полугода содержали в одиночной камере. Все доводы обвинения сводятся к показаниям одного человека».

Свои претензии адвокаты и подозреваемые излагали в многочисленных жалобах. Так что следственный комитет в итоге проверял сам себя.

Андрей Медведев, заместитель руководителя контрольно-следственного отдела СУ СК РФ по Орловской области: «Доводы жалоб обвиняемых о своей невиновности, о допущенной в отношении них провокации тщательным образом были исследованы, однако не нашли своего подтверждения».

Одним из главных доводов своей правоты следствие и обвинение считают результаты полиграфа.

Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области: «В ходе следствия Козину по его ходатайству проведена экспертиза с применением детектора лжи, в результате которой полностью подтверждена его причастность к совершенному преступлению».

А вот коллеги в виновность Козина, похоже, не верят. Во всяком случае, его кабинет в региональном УМВД пока никем не занят. Табличка на своем месте.


Иван Суверин
29 января 2020 года
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