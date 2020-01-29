Подозреваемый в убийстве житель Верховского района заключен под стражу Районный суд удовлетворил просьбу следователей.





По данным предварительного следствия, мужчина в состоянии алкогольного опьянения убил ножом мужа сестры. Затем поехал домой к родителям и набросился на них. Отец - скончался, мать удалось спасти медикам. Сейчас подозреваемый заключен под стражу на два месяца. Ему грозит срок вплоть до пожизненного.





Иван Суверин

29 января 2020 года



