Андрей Клычков: «Дорога к Кривцовскому мемориалу будет приведена в нормативное состояние до Дня Победы» Такое решение губернатор Орловской области принял после встречи с ветеранами. Именно они попросили главу региона обратить внимание на эту проблему.





Кривцовские высоты называют «Дорогой смерти». Там с 1941 по 1943 год шли кровопролитные бои. Потери исчисляются сотнями тысяч. Сегодня это мемориальный комплекс, где каждый год придают земле останки бойцов, найденные в ходе «Вахты памяти». Хорошую дорогу к месту славы уже давно ждут и жители района, и те, кто приезжает поклониться памяти павших бойцов. Андрей Клычков пообещал, что в ближайшее время будет разработана проектно-сметная документация и с наступлением благоприятной для дорожных работ погоды работы начнутся.





Надежда Невматулина

29 января 2020 года



