В Орле прошли соревнования по грэпплингу

В соревнованиях приняли участие как местные спортсмены, так и бойцы из Тулы, Курска, Брянска, Железногорска, Смоленска. В зачете взрослых и юных спортсменов победу одержала сборная Федерации грэпплинга Орловской области.



Классификационную книжку кандидата в мастера спорта получил Алексей Кузнецов - Победитель Первенства ЦФО и Первенства России. Книжку первого спортивного разряда получили Макар Кузнецов, Никита

Ашихмин, Захар Нгоян, сообщает «Орелспорт».





Орловское Информбюро

29 января 2020 года



