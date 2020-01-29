Подрядчиков заставят повторно отремонтировать улицы Орла Сегодня глава администрации Орла Александр Муромский поручил провести комплексное обследование улично-дорожной сети (УДС) и составить акт выявленных дефектов.





Как сообщает сайт городской администрации, особое внимание уделят улицам, которые находятся на гарантии, — их ремонт, согласно условиям муниципальных контрактов, должны осуществлять подрядчики за счёт собственных средств. Приступить к работам можно уже сейчас – погодные условия позволяют латать ямы с помощью литого асфальтобетона, отметил и. о. начальника управления коммунальным хозяйством (УКХ) Дмитрий Фролов.





Орловское Информбюро

29 января 2020 года



