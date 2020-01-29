Футбольный клуб «Орел» начал тренировки Тренируется команда в Орле, на запасном поле стадиона Ленина.





Уже со следующей неделе кроме тренировок на поле футболисты будут посещать и тренировки в спортзале. Впереди у команды серия контрольных матчей перед возобновлением сезона.



Как сообщает «Орелспорт», все игроки ФК Орел заявлены в Национальной студенческой футбольной лиге. Сезон здесь возобновится в конце апреля матчами в Калининграде.





Орловское Информбюро

29 января 2020 года



