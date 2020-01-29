В Орле на пересечении улиц Поселковой и 6-й Орловской Дивизии установят светофор Местные жители просят установить светофор уже несколько лет. Сейчас к вопросу подключился Общероссийский народный фронт.





Дорожно-транспортные происшествия на повороте с улицы Поселковой на Итальянскую для жителей Заводского района уже стали привычными. Одни водители лихачат, других подводит плохо отрегулированный светофор. Да и трафик вырос - из-за закрытия моста Дружбы. Это, кстати, повлияло и на другой объект дорожной инфраструктуры на этой улице - пешеходный переход на пересечении улиц Поселковой и 6-й Орловской Дивизии.



Николай Паршин, председатель уличкома в Заводском районе: «Здесь постоянно ходят дети в школу, здесь остановка общественного транспорта, здесь перекресток - жителям сложно выехать из-за сплошного трафика и постоянно образуется пробка».

Но бывают последствия и гораздо страшнее. На этом перекрёстке неоднократно происходили ДТП с участием детей-пешеходов. Местные жители уже несколько лет просят установить здесь светофор. Сейчас помочь им в этом пытаются активисты ОНФ.



Владимир Филонов, глава регионального исполкома ОНФ в Орловской области: «Данной проблемой мы занялись с 2016 года, когда мы обратились в администрацию города Орла, и тогда была частично расширена улица Поселковая».

Но, как отмечают активисты, этого недостаточно. По мнению «фронтовиков», улицу необходимо расширить до пересечения с улицей 6-й Орловской Дивизии, отрегулировать светофор на выезде на окружную дорогу и установить светофор на самом пересечении улиц Поселковой и 6-й Орловской дивизии. Для пешеходов - с кнопкой вызова.



Юрий Капустин, начальник отдела ГИБДД УМВД России по г. Орлу: «Мы рассматривали вопрос по обустройству здесь светофорного объекта, чтобы облегчить выезд с второстепенной дороги, так как здесь ходит общественный транспорт. В настоящее время необходимо рассмотреть вопрос по уширению полосы движения для левостороннего поворота на улицу 6-й Орловской Дивизии».

Специалисты администрации города сообщили, что в этом году вопрос будет решён. Средства на это в бюджете уже заложены.



Что касается второй просьбы жителей и активистов ОНФ – о расширении участка проезжей части на Поселковой между улицами Итальянской и 6-й Орловской Дивизии, то здесь все намного сложнее. На это денег нет. Удовлетворить запрос удастся, только если сложится какая-нибудь экономия или появятся новые источники финансов.



Всего же в этом году в Орле должно появиться три новых светофорных объекта. Регулируемыми станут перекрёстки улиц 7 Ноября с Георгиевским переулком, на улице Карачевской в районе сквера Ермолова и на пересечении улиц Поселковая и 6-й Орловской дивизии. На них предусмотрено 50 миллионов рублей.





Антон Киселёв

29 января 2020 года



