Орловец избил женщину до смерти Житель Орла подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей. Трагедия произошла 27 января.





По данным следствия, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на улице Приборостроительной города Орла, в ходе возникшего конфликта причинил множественные телесные повреждения 37-летней знакомой женщине. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия. После совершения преступления подозреваемый скрылся от правоохранительных органов. Задержать подозреваемого удалось в кратчайшие сроки. В настоящее время в отношении подозреваемого рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.





Орловское Информбюро

29 января 2020 года



