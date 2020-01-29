Орловщина продолжит участвовать в главном архитектурном конкурсе страны В этом году во всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной городской среды в малых городах примут участие Ливны, Мценск, Малоархангельск, Болхов и Дмитровск. Два последних в прошлом сезоне стали финалистами, но не вошли в число победителей. На этот раз недочеты будут исправлены.





На реализацию лучших проектов предусмотрено от 30 до 100 миллионов рублей. Всего за время существования крупнейшего архитектурного конкурса страны было отобрано 160 проектов из 63 субъектов Российской Федерации. Об этом говорили сегодня на заседании итоговой проектной мастерской. Там обсудили уже готовые заявки, которые должны быть опубликованы на сайте Минстроя до 31 января. Так, к примеру, выбрали для благоустройства парк Машиностроителей.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Реализация проектов, выбранных в ходе конкурса, должна способствовать началу процесса устойчивого развития комфортной среды для обеспечения развития социально-экономических и культурных связей. Стоит задача максимально включиться во все федеральные проекты, для того чтобы привлечь финансирование и реализовывать с большими темпами и объемами задачи, стоящие перед регионом в целом».





Анна Вайсергисер

29 января 2020 года



