среда 29.01.2020 21:01:57 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Орловщина продолжит участвовать в главном архитектурном конкурсе страны

В этом году во всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной городской среды в малых городах примут участие Ливны, Мценск, Малоархангельск, Болхов и Дмитровск. Два последних в прошлом сезоне стали финалистами, но не вошли в число победителей. На этот раз недочеты будут исправлены.


На реализацию лучших проектов предусмотрено от 30 до 100 миллионов рублей. Всего за время существования крупнейшего архитектурного конкурса страны было отобрано 160 проектов из 63 субъектов Российской Федерации. Об этом говорили сегодня на заседании итоговой проектной мастерской. Там обсудили уже готовые заявки, которые должны быть опубликованы на сайте Минстроя до 31 января. Так, к примеру, выбрали для благоустройства парк Машиностроителей.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Реализация проектов, выбранных в ходе конкурса, должна способствовать началу процесса устойчивого развития комфортной среды для обеспечения развития социально-экономических и культурных связей. Стоит задача максимально включиться во все федеральные проекты, для того чтобы привлечь финансирование и реализовывать с большими темпами и объемами задачи, стоящие перед регионом в целом».



Анна Вайсергисер
29 января 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.