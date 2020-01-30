Депутаты Орловского горсовета обсудят льготы на проезд Эта тема волнует многих жителей Орла.





Стоимость проездного для пенсионеров, школьников и студентов очного отделения составит 450 рублей, но его действие будет ограничено 50 поездками. Если решение будет принято на ближайшем заседании, то оно будет действовать до 31 декабря 2020 года.





Мария Семак

30 января 2020 года



