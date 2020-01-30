Ремонт моста через Зушу в Мценске идет по графику Объем работы выполнен на 72%.





К сегодняшнему дню строители разобрали конструкции моста, отремонтировали четыре опоры. Выполнили монтаж железобетонных балок в нескольких пролетах. В ближайшие дни подрядная организация планирует завершить работы по ремонту всех опор и монтажу железобетонных балок пролетных строений.





Мария Семак

30 января 2020 года



