Сегодня девятиклассники отрепетируют собеседование по русскому языку Само итоговое собеседование будет проводиться 12 февраля 2020 года.





Ребятам предстоит решить несколько устных заданий: прочитать текст вслух, подробно его пересказать, высказать свое мнение по поводу одной из выбранных тем и ответить на вопросы педагога. На все – 15 минут. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья время собеседования увеличено до 45 минут. Всего в репетиции итогового собеседования примут участие 6996 девятиклассников.





Мария Семак

30 января 2020 года



