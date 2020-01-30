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Футбольная команда «ОрёлГУ-КПРФ» проведет серию домашних матчей

Первая встреча состоится на этой неделе, в пятницу.


Как сообщает «Орелспорт», 31 января и 1 февраля наши спортсменки сыграют со «Спартаком» из подмосковных Котельников. Напомним, что матчи этих команд в первой части чемпионата закончились в пользу орловчанок. Игры пройдут на площадке спорткомплекса ОГУ имени И.С.Тургенева. В пятницу начало в 18:00, в субботу - в 13: 00. Вход свободный. Еще два матча назначены на 7 и 8 февраля - в Орел приедет команда из Нижнего Новгорода.


Мария Семак
30 января 2020 года
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