В Орле почтили память жертв Холокоста Сегодня с минуты молчания началась встреча губернатора с представителями религиозных организаций. Встреча приурочена к международному дню памяти жертв Холокоста.





Речь на совещании шла о вкладе Орловщины в сохранение исторической памяти о войне. Те события и многочисленные жертвы фашизма не дают право сегодняшним жителям региона ни на минуту забывать о цене, заплаченной за Великую Победу.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Владимир Владимирович Путин, выступая на международном форуме, посвященном памяти жертв Холокоста, сказал о том, что сегодня нас объединила общая ответственность, долг перед прошлым и пред будущим. Мы скорбим обо всех жертвах нацизма, и в их числе шесть миллионов евреев, замученных в гетто и концлагерях, зверски убитых в ходе карательных операций. Из них 40% это граждане бывшего Советского Союза. Поэтому Холокост был и остается для нас глубокой раной, трагедией, о которой мы будем помнить всегда».





Антон Киселёв

29 января 2020 года



