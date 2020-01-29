среда 29.01.2020 21:01:09 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».


- Шаг - к безопасности. В мэрии Орла услышали просьбу жителей и требование ОНФ.

- Дело о взятке в 2 миллиона. На скамье подсудимых - высокопоставленные полицейские. В Орле идет громкий процесс.

- Долг перед прошлым и будущим. В Орле вспоминали замученных и убитых в нацистских концлагерях.

- Героя ролика - задержали. Как оказалось, он нападал не только на автомобили.

- Улицу Васильевскую в Орле выведут из тени. На решение вопроса - три дня.

- Фото - без фотоаппарата. Новый вид творчества увеличивает ряды поклонников.


Вести-Орёл
29 января 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.