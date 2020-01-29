Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».





- Шаг - к безопасности. В мэрии Орла услышали просьбу жителей и требование ОНФ.



- Дело о взятке в 2 миллиона. На скамье подсудимых - высокопоставленные полицейские. В Орле идет громкий процесс.



- Долг перед прошлым и будущим. В Орле вспоминали замученных и убитых в нацистских концлагерях.



- Героя ролика - задержали. Как оказалось, он нападал не только на автомобили.



- Улицу Васильевскую в Орле выведут из тени. На решение вопроса - три дня.



- Фото - без фотоаппарата. Новый вид творчества увеличивает ряды поклонников.



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Вести-Орёл

29 января 2020 года



