Водитель пострадал из-за невнимательности другого участника движения

ДТП произошло накануне в 17 часов у Северного подъезда к Орлу.

Водитель, управляя автомобилем «Лада Веста» двигался по автодороге Орел-Лунево и в районе 3 км при выезде не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «Опель Зафира», который двигался по главной дороге, вследствие чего «Опель» вылетел с трассы и врезался в земляной вал. В результате ДТП водитель автомобиля «Опеля» получил телесные повреждения, отпущен на амбулаторное лечение.

Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 10 ДТП, из них 1 ДТП с пострадавшим, в результате 1 человек получили травмы.