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Яков Кацнельсон дал единственный концерт в Орле

Уникальный пианист и музыкальный педагог, звезда мирового масштаба сделал большой подарок любителям классической музыке. Камерное выступление маэстро состоялось в малом зале Орловской филармонии.


Волшебная музыка и волшебное исполнение. В программе - Шопен, Гендель, Скарлатти. Лауреата Всероссийских и международных музыкальных конкурсов Якова Кацнельсона радушно принимают самые лучшие мировые площадки. Его выступление в Орле - большая редкость, и попасть на его концерт для любителей музыки, действительно, удача. 
 
Яков Кацнельсон, пианист, лауреат Российских и Международных конкурсов: «Я играю там, куда меня пригласят. Пригласили в Орел - я приехал с большим удовольствием».
 
Звезда музыкального Олимпа, пианист с дипломом флейтиста, ненавидит конкурсы, считая их вредной закалкой для здоровья. Играет не просто с чувством, а фантастически, превращая исполнение то в арию, то в многоголосье, уводя зрителей в мир любимого Шопена. Недаром его считают одним из самых таинственных исполнителей.
 
В клавишах - буря эмоций. Хочется только слушать, закрыв глаза. Сюита Генделя ре-минор в его исполнении это шелк, бархат, потрескивание свечей в старинных канделябрах. 
 
Звезда пианиста ярко засияла несколько лет назад. Ему близки маленькие площадки - возможно, поэтому был выбран малый зал Орловской филармонии.
 
Дмитрий Коваленко, художественный руководитель Орловской филармонии: «Совершенное отсутствие какой-то артистической рисовки и глубокое, честное, подлинное отношение к звуку, к композитору».
 
На вопрос - без чего сегодня не обойтись современному музыканту - пианист отвечает коротко: «Без таланта».



Эва Стасюлевич
30 января 2020 года
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