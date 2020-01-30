Яков Кацнельсон дал единственный концерт в Орле

Уникальный пианист и музыкальный педагог, звезда мирового масштаба сделал большой подарок любителям классической музыке. Камерное выступление маэстро состоялось в малом зале Орловской филармонии.

Волшебная музыка и волшебное исполнение. В программе - Шопен, Гендель, Скарлатти. Лауреата Всероссийских и международных музыкальных конкурсов Якова Кацнельсона радушно принимают самые лучшие мировые площадки. Его выступление в Орле - большая редкость, и попасть на его концерт для любителей музыки, действительно, удача.

Яков Кацнельсон, пианист, лауреат Российских и Международных конкурсов: «Я играю там, куда меня пригласят. Пригласили в Орел - я приехал с большим удовольствием».

Звезда музыкального Олимпа, пианист с дипломом флейтиста, ненавидит конкурсы, считая их вредной закалкой для здоровья. Играет не просто с чувством, а фантастически, превращая исполнение то в арию, то в многоголосье, уводя зрителей в мир любимого Шопена. Недаром его считают одним из самых таинственных исполнителей.

В клавишах - буря эмоций. Хочется только слушать, закрыв глаза. Сюита Генделя ре-минор в его исполнении это шелк, бархат, потрескивание свечей в старинных канделябрах.

Звезда пианиста ярко засияла несколько лет назад. Ему близки маленькие площадки - возможно, поэтому был выбран малый зал Орловской филармонии.

Дмитрий Коваленко, художественный руководитель Орловской филармонии: «Совершенное отсутствие какой-то артистической рисовки и глубокое, честное, подлинное отношение к звуку, к композитору».

На вопрос - без чего сегодня не обойтись современному музыканту - пианист отвечает коротко: «Без таланта».