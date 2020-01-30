В селе Спешнево открыли памятную доску Герою РФ, гвардии лейтенанту Александру Рязанцеву

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В селе Спешнево открыли памятную доску Герою РФ, гвардии лейтенанту Александру РязанцевуАлександр Рязанцев погиб 20 лет назад, ведя неравный бой с незаконными вооружёнными формированиями в Аргунском ущелье в Чечне.
Памятную доску герою открыли на здании его родной школы. Кстати, в школе находится и музейный уголок, посвященный Александру Рязанцеву.
На открытии памятной доски присутствовал губернатор Орловской области Андрей Клычков. Он встретился с родителями Александра Рязанцева, возложил цветы на могилу героя.
Оксана Гранн
30 января 2020 года