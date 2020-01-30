В селе Спешнево открыли памятную доску Герою РФ, гвардии лейтенанту Александру Рязанцеву Александр Рязанцев погиб 20 лет назад, ведя неравный бой с незаконными вооружёнными формированиями в Аргунском ущелье в Чечне.





Памятную доску герою открыли на здании его родной школы. Кстати, в школе находится и музейный уголок, посвященный Александру Рязанцеву. На открытии памятной доски присутствовал губернатор Орловской области Андрей Клычков. Он встретился с родителями Александра Рязанцева, возложил цветы на могилу героя.





Оксана Гранн

30 января 2020 года



