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Почти 7 тысяч орловских девятиклассников сегодня сдавали пробное собеседование по русскому языку

Только в лицее № 22 свои знания проверили 82 ученика. С каким настроением пришли сегодня в школу, и что нового в ОГЭ по русскому в этом году, выясняла Татьяна Тимохина.


В 22 лицее тишина. В коридорах можно встретить только девятиклассников, у них сегодня ответственный день - пробное собеседование по русскому языку.

До начала собеседования школьники прошли инструктаж и заполнили экзаменационные бланки. А во время экзамена должны были прочитать текст вслух, подробно пересказать и высказать свое мнение по поводу одной из выбранных тем, а также ответить на вопросы педагога.

Алла Просветова, ответственный организатор проведения пробного собеседования в лицее №22: «Добавился один по сравнению с прошлым годом за подробный пересказ текста. Таким образом, максимальное количество баллов, которое могут набрать дети, это 20 баллов. Минимальное количество для получения зачета по данному виду итогового экзамена - 10 баллов». 

На подготовку вместе с ответом отводится всего 15 минут. Для учеников с ограниченными возможностями здоровья время собеседования увеличено до 45 минут. Каждый ответ записывают на аудио.

На пробное собеседование девятиклассники могли взять только паспорт, ручку и воду. Впрочем, результат пробного собеседования ни на что не влияет. Государственный экзамен по русскому языку девятиклассники буду сдавать 12 февраля, дополнительные сроки 11 марта и 18 мая.


Татьяна Тимохина
30 января 2020 года
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