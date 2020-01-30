Почти 7 тысяч орловских девятиклассников сегодня сдавали пробное собеседование по русскому языку Только в лицее № 22 свои знания проверили 82 ученика. С каким настроением пришли сегодня в школу, и что нового в ОГЭ по русскому в этом году, выясняла Татьяна Тимохина.





В 22 лицее тишина. В коридорах можно встретить только девятиклассников, у них сегодня ответственный день - пробное собеседование по русскому языку.



До начала собеседования школьники прошли инструктаж и заполнили экзаменационные бланки. А во время экзамена должны были прочитать текст вслух, подробно пересказать и высказать свое мнение по поводу одной из выбранных тем, а также ответить на вопросы педагога.



Алла Просветова, ответственный организатор проведения пробного собеседования в лицее №22: «Добавился один по сравнению с прошлым годом за подробный пересказ текста. Таким образом, максимальное количество баллов, которое могут набрать дети, это 20 баллов. Минимальное количество для получения зачета по данному виду итогового экзамена - 10 баллов».

На подготовку вместе с ответом отводится всего 15 минут. Для учеников с ограниченными возможностями здоровья время собеседования увеличено до 45 минут. Каждый ответ записывают на аудио.



На пробное собеседование девятиклассники могли взять только паспорт, ручку и воду. Впрочем, результат пробного собеседования ни на что не влияет. Государственный экзамен по русскому языку девятиклассники буду сдавать 12 февраля, дополнительные сроки 11 марта и 18 мая.





Татьяна Тимохина

30 января 2020 года



