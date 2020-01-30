В Орле классные руководители ждут надбавки Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию анонсировал надбавку за классное руководство всем педагогам. Сумма составит не менее пяти тысяч рублей. Увеличит ли подобная мера число желающих учителей стать «второй мамой» для школьников, и сколько в итоге в Орле составит прибавка к зарплате учителя?





Все классные руководители на Орловщине с начала нового учебного года будут получать за свой нелегкий труд дополнительно по пять тысяч рублей из федерального центра. Такое предложение внес президент России во время послания Федеральному Собранию. В регионах новость обнадежила и воодушевила наставников.



Александр Шатохин, начальник управления образования администрации г.Орла: «У самого жена учитель, и она не то чтобы одобрила, а сказала, что это замечательно и надо было сделать это раньше, и хорошо бы из федерального бюджета. Причем замечательно то, что еще те доплаты, которые учителя получали из регионального бюджета, это две тысяч рублей, они сохранятся».

Педагоги говорят: в эту профессию идут по призванию, но хорошая зарплата станет серьезной мотивацией и в повышении квалификации, поможет и в борьбе с кадровым дефицитом.



Игорь Иваненко, директор СОШ №39 им. Фридриха Шиллера г. Орла: «Это привлечет внимание и молодых специалистов. Это является и большим моральным мотиватором. Классный руководитель - это человек, который, в общем-то, отдает всю душу и сердце».

Для родителей классный руководитель соратник, только в связке они смогут правильно воспитать ребят. Материальную составляющую этой деятельности с регионами разделит и федеральный центр. Оттуда ждут педагоги разъяснений и механизмов получения новых надбавок.





Анна Вайсергисер

30 января 2020 года



