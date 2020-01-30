четверг 30.01.2020 14:01:42 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

В Орле классные руководители ждут надбавки

Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию анонсировал надбавку за классное руководство всем педагогам. Сумма составит не менее пяти тысяч рублей. Увеличит ли подобная мера число желающих учителей стать «второй мамой» для школьников, и сколько в итоге в Орле составит прибавка к зарплате учителя?


Все классные руководители на Орловщине с начала нового учебного года будут получать за свой нелегкий труд дополнительно по пять тысяч рублей из федерального центра. Такое предложение внес президент России во время послания Федеральному Собранию. В регионах новость обнадежила и воодушевила наставников.

Александр Шатохин, начальник управления образования администрации г.Орла: «У самого жена учитель, и она не то чтобы одобрила, а сказала, что это замечательно и надо было сделать это раньше, и хорошо бы из федерального бюджета. Причем замечательно то, что еще те доплаты, которые учителя получали из регионального бюджета, это две тысяч рублей, они сохранятся».

Педагоги говорят: в эту профессию идут по призванию, но хорошая зарплата станет серьезной мотивацией и в повышении квалификации, поможет и в борьбе с кадровым дефицитом.

Игорь Иваненко, директор СОШ №39 им. Фридриха Шиллера г. Орла: «Это привлечет внимание и молодых специалистов. Это является и большим моральным мотиватором. Классный руководитель - это человек, который, в общем-то, отдает всю душу и сердце».

Для родителей классный руководитель соратник, только в связке они смогут правильно воспитать ребят. Материальную составляющую этой деятельности с регионами разделит и федеральный центр. Оттуда ждут педагоги разъяснений и механизмов получения новых надбавок.


Анна Вайсергисер
30 января 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.